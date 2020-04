. Così nella lista dei centravanti per la Juve che verrà, il nome di Gabriel Jesus è tornato di grande attualità negli ultimi mesi, pur restando vincolato alle vicende legali del Manchester City in attesa di tutti gradi di giudizio.. Ma non è l'unico. Considerando le caratteristiche completamente diverse di Gabriel Jesus, ecco che le due strade possono essere battute entrambe senza il rischio di troppi incroci., dipenderà inevitabilmente dagli effetti dell'emergenza sanitaria e dal futuro in termini disciplinari del club.che non smette di pensare a Leonardo(incedibile o quasi) ma che accetterebbe di buon grado anche di riabbracciare. Erano quasi 80 i milioni che il City avrebbe investito per Flash nel 2018, il no della società bianconera era figlio del potenziale di Douglas Costa nel tridente con Cristiano Ronaldo ma i continui stop del brasiliano hanno di fatto dimezzato il valore sul mercato. Resta una carta preziosa. Con la Juve pronta a fare il possibile per riaprire la pratica Gabriel Jesus, inseguito già nel 2016 ai tempi del Palmeiras, quando poi l'offerta del City sbaragliò la concorrenza bianconera e rese vano il corteggiamento sul territorio brasiliano portato avanti soprattutto da Javier Ribalta. Altri tempi.