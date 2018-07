Gonzalo Higuain non è un'idea di mercato solo del Chelsea. L'attaccante argentino ha diversi estimatori in Europa e, Fichajes.net conferma che il Bayern Monaco ha fatto dei primi sondaggi per l'ex Napoli che lascerà quasi certamente la Juve in estate. I bavaresi sono alla ricerca di una punta che possa affiancare o sostituire Lewandowski e il nome dell'argentino stuzzica il club tedesco che, tra l'altro, è in ottimi rapporti con la Juventus. Sulle tracce del Pipita è sempre vivo anche l’interesse del Tottenham.