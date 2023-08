Non solo Denis Zakaria, la Juventus è pronta a salutare anche Koni De Winter, nella scorsa stagione in prestito all'Empoli. Secondo quanto riporta Tuttosport, in casa bianconera contano di incassare almeno 10-12 milioni dalla cessione del centrale belga. Sul classe 2002 da tempo va avanti la trattativa con il Genoa: il club ligure ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, ma non è l'unica squadra interessata. L'entourage del giocatore, infatti, ha raccolto pure l'interesse del Lille.