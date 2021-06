. Laè alla ricerca di un altro rinforzo lì davanti, che vada oltre lo spagnolo, Dybala e Ronaldo, con gli ultimi due che, tra l'altrno, hanno nodi sul futuro ancora da sciogliere. Per quanto riguarda l'ex, la Vecchia Signora prolungherà il prestito di un'ulteriore stagione, sborsando circa 10 milioni, come gli accordi estivi dicevano: nessuna sorpresa, nessun addio, con Allegri che stravede per il 9 bianconero. E poi...In attesa del confronto, nuovo uomo mercato al posto di Fabio Paratici,, spunta il nome di una vecchia fiamma juventina: Arkadiusz. Riscattato dal, protagonista di una bella stagione con 10 gol in 16 match, il polacco può lasciare l'OM di fronte a un'offerta da 20 milioni di euro. E anche Jorge, tempo fa, non avevo chiuse le porte a un addio dell'ex: "​ La decisione spetta a lui: vorremmo che restasse, ma garantirlo ora, visto come vanno i trasferimenti, è difficile". La Juve cerca un attaccante. E Milik può essere una soluzione.