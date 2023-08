Si allunga la lista di papabili pretendenti alle prestazioni di Leonardo Bonucci.



L'ormai ex capitano della Juventus, messo fuori rosa e sul mercato dalla società bianconera, è da tempo nella lista di interesse di Lazio e Union Berlino che tuttavia ad oggi non hanno ancora rotto gli indugi sul suo conto.



A provare un inserimento dell'ultima ora, a sei giorni dalla chiusura delle trattative, ci sta pensando il Genoa, alla ricerca di un difensore di spessore ed esperienza in grado di blindare il reparto arretrato a disposizione di Alberto Gilardino.

Secondo Sky Sport la dirigenza rossoblù avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con il 36enne viterbese, avviando con lui e il suo entourage i primi contatti.



Parlare di trattativa vera e propria è quantomeno prematuro ma intanto il Grifone vuol capire quali sarebbero le percentuali di riuscita in caso decidesse di affondare il colpo. Ipotesi che, qualora si concretizzasse, riporterebbe Bonucci a Pegli 14 anni dopo la sua prima, brevissima, apparizione in rossoblù. Nell'estate 2009, infatti, il futuro campione d'Europa venne ceduto dall'Inter al Genoa nell'ambito dell'operazione che portò Diego Milito e Thiago Motta in nerazzurro. La sua permanenza in Liguria, tuttavia, durò appena dieci giorni. A inizio luglio, senza essersi di fatto mai neppure allenato con la compagine rossoblù, Bonucci venne acquistato in compartecipazione dal Bari che l'anno successivo ne riscatterà l'intero cartellino per poi rivenderlo immediatamente alla Juventus.