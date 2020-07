L'acquisto di un nuovo attaccante, per sostituire un Higuain ormai ai margini del progetto e con un contratto in scadenza nel 2021, è una delle priorità del prossimo mercato della Juventus. La pista più avviata resta quella che conduce ad Arkadiusz Milik del Napoli, anch'egli in scadenza tra un anno e messo in vendita da De Laurentiis per non correre il rischio di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. I bianconeri hanno il sì del polacco dopo aver raggiunto un'intesa di massima sull'ingaggio, ma ora va convinto il Napoli ad accettare l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare la valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro.



L'OFFERTA - Ma, sullo sfondo, appare una nuova intrigante candidatura. Secondo Il Corriere dello Sport, in caso di permanenza Maurizio Sarri potrebbe puntare (diversamente da quanto avvenne a Napoli) su Duvan Zapata, ancora in gol nel match di ieri dell'Atalanta contro il Verona salendo a quota 17 in questo campionato. Un profilo che piace alla Juve per forza fisica, capacità realizzativa e di giocare per la squadra. Al ds nerazzurro Sartori sarebbe già arrivata una prima proposta da 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin, che al termine dell'annata rientrerà dal prestito al Genoa e che ha già lavorato agli ordini di Gasperini. Idealmente, il portiere ligure andrebbe a rimpiazzare Gollini, che ha molto mercato e potrebbe essere sacrificato in caso di offerta importante.