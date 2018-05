Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo concreto della Juventus per rinforzare il centrocampo, Mattia Perin è a un passo come portiere di riserva e dopo un anno e mezzo arriverà a Torino anche Mattia Caldara, già comprato a gennaio 2016 per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. La Juventus, quindi, continua a spendere e saccheggiare il mercato italiano come ha sempre fatto nel corso degli ultimi anni. Nessuno riesce o meglio vuole opporsi a questo predominio. Il motivo? Conviene a tutti, soprattutto a chi vende. Ecco perchè nel nostro video.