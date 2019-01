C'è Ramsey al centro dei pensieri della Juve e i suoi tifosi. Archiviata la prima fase delle visite mediche, ormai l'ingaggio per luglio del centrocampista gallese appare solo una formalità: ma Paratici non demorde, la Juve aspetta che l'Arsenal cali le pretese per tentare il colpaccio già a gennaio. Non solo Ramsey però: incandescente l'asse col Genoa, da Sturaro a Romero, Piatek e Kouame. Con la Juve che rimane alla finestra per Isco. Tutto nel video di Nicola Balice.