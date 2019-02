Dopo Cristian Romero, il suo erede. La Juventus ha di fatto prenotato il difensore argentino classe '98 del Genoa. A sua volta i rossoblù, per sostituirlo, si muovono per Bruno Amione, centrale classe 2002 di proprietà del Belgrano, da cui è arrivato in Italia lo stesso Romero. Anche su questo talento, riporta Sky Sport, si sono posati gli occhi dei bianconeri.