La Juventus è alla finestra sul mercato dei portieri. Se Szczesny, corteggiato in Inghilterra e non solo, decidesse di andare via, il primo nome è quello di Guglielmo Vicario (Empoli). A meno che per il polacco non torni in gioco il PSG: a quel punto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare di moda la suggestione Donnarumma.