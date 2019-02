Massimiliano Allegri a fine stagione dirà addio alla Juventus. Il club bianconero sta già pensando al suo sostituto e secondo Tuttosport sono 4 i candidati per la panchina. Zinedine Zidane è il preferito, ma non è l'unico. Piacciono Klopp e Guardiola, allenatori rispettivamente di Liverpool e Manchester City che si stanno giocando la vittoria della Premier League. Infine non tramonta l'idea Deschamps, ct della Francia che tornerebbe volentieri alla Juve dopo averla allenata in Serie B.