La Juve sta cercando un terzino sinistro. Due, nel caso in cui dovesse partire Alex Sandro. Un brasiliano per un brasiliano? Secondo la stampa spagnola, in casa bianconera non è ancora tramontata l'ipotesi di portare in Italia il terzino del Real Madrid Marcelo. Sul giocatore c'è anche il Psg che potrebbe garantirgli un super ingaggio per convincerlo a trasferirsi in Francia.