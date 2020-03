Cristiano Ronaldo ha dato il "la", partendo per Madeira a poche ore dalla fine dell'ultima partita giocata, Juventus-Inter. Il portoghese ha dribblato il fermo come un avversario ed ha fatto ritorno dalla madre malata poco prima che si diffondesse la notizia della positività di Daniele Rugani.Comei bianconeri che hanno scelto, per ragioni differenti, di lasciare l'Italia. Tra questi però, non c'è, il terzino brasiliano arrivato in estate dal City. Come ha fatto vedere ieri con un post su Instagram, Danilo è a casa a Torino, che si allena regolarmente. Non è partito, anche se doveva farlo.