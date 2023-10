Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:30, con la trasmissione in diretta su Sky Sport Uno e lo streaming disponibile su Now. La serata comincerà con una cerimonia di apertura che precederà il Juventus Family Match e la presentazione delle leggende bianconere che, successivamente, scenderanno in campo per un partita di calcio a sette.Tante le stelle presenti, tra cui: Ferrara, Sousa, Di Livio, Ravanelli, Montero e Zidane, stelle dell’ultima Champions League arrivata in quel della Continassa nel 1996, uniti ai campioni dell’epoca recente, ovvero i protagonisti del leggendario ciclo di 9 scudetti consecutivi, tra cui Del Piero, Marchisio, Matri, Mandzukic, Barzagli e Conte. Inoltre, sulla panchina saranno presenti icone come Platini e Lippi.. Un banchetto che ha trovato, grazie al profilo Instagram di Fabrizio Ravanelli, un’immagine che richiama i cuori dei tifosi degli anni ‘90 bianconeri: la foto ritrae, infatti, la maggior parte dei protagonisti della Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus nel 1996 (ai rigori contro l’Ajax): Ravanelli, Conte, Ferrara, mister Lippi, Montero, Torricelli, Pessotto, Di Livio, Peruzzi, Iuliano, uniti a Pepe, Marchisio, presenti nell’epoca pluri-scudettata della Juventus.