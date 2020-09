La Juve si è allenata in mattinata prima della partita di domani contro il Novara alla Continassa. Questo il report pubblicato sul sito del club bianconero: "Domani mattina alle 10.30 (diretta Juventus.com, sezione Juventus Tv, e Sky Sport) la Juve di Mister Pirlo affronta il primo test della sua stagione, in campo contro il Novara alla Continassa. Proprio alla Continassa, come sempre, si è ritrovato il gruppo anche questa mattina, lavorando sulle palle inattive e concentrandosi sulla rifinitura, in vista dell’impegno di domani".