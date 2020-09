Buona la prima per Andrea Pirlo e la sua Juve. Il tecnico la disegna secondo un 3-4-1-2 flessibile, segnali positivi già nel primo tempo chiuso 1-0 soprattutto per il lavoro dei due centrocampisti (Rabiot-McKennie) e della coppia Ronaldo-Kulusevski. Nel secondo tempo ecco la girandola dei cambi, in due mosse Pirlo cambia tutta la Juve che strada facendo dilaga.LA CRONACA61' - La Juve completa la girandola di cambi, ora lo schieramento è il seguente: Buffon; Demiral, Rugani, De Sciglio; Portanova, Bentancur, Arthur, Pellegrini; Nicolussi Caviglia; Douglas Costa, Pjaca.49' - Pellegrini ci prova col destro46' - Inizia il secondo tempo, in campo Arthur, Pellegrini, Demiral, Bentancur, Douglas Costa e Pjaca. Ora i centrali di difesa sono Danilo, Demiral e Alex Sandro, in attacco la coppia d'attacco è Douglas Costa-Pjaca.--45'+3' - Fine primo tempo. Discreta Juve, chiude in vantaggio 1-0 sul Novara.45'+2' - Ronaldo da venticinque metri calcia e sfiora il bersaglio grosso41' - Scambio nello stretto McKennie-Ronaldo, chiude ancora bene Lanni36' - Ramsey pescato in profondità, arriva col passo lungo e viene chiuso da Lanni in uscita33' - Rabiot ci prova dal limite, ma il suo destro è fuori misura15' - Ripartenza bianconera, Bonucci sventaglia per Ronaldo che pesca Cuadrado: il diagonale del colombiano da posizione defilata costringe Lanni all'intervento in due tempi11' - Chiellini perde un brutto pallone in disimpegno, Schiavi ruba palla ma tenta un velleitario piattone che non preoccupa Szczesny7' - Tiro dal limite di McKennie, forte ma centrale, blocca Lanni5' - Primo squillo di Ronaldo, tiro di sinistro alle stelle da fuori area1' - Partiti, Juve con la difesa a tre e Ramsey dietro Kulusevski-Ronaldop.t. 20' Kuluesvksi; s.t. 12' Douglas Costa, 46' Bentancur, 48' Nicolussi Caviglia.Szczesny (1' s.t. Buffon), Danilo, Bonucci (1' st Demiral), Chiellini (1' st Pellegrini); Cuadrado, Rabiot (1' st Bentancur), McKennie (1' st Arthur), Alex Sandro; Ramsey; Kulusevski (1' st Douglas Costa), Ronaldo (1' st Pjaca).A disp. Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Nicolussi Caviglia, Portanova, Vrioni​. All. Pirlo.: Lanni; Pagani (18' st Lorenzi), Bellich (1' st Hrkac), Bove, Cagnano; Nardi (1' st Rusconi, 18' st Buzzegoli), Collodel (35' st Spitale), Schiavi (18' st Bianchi); Cisco (18' st Zunno), Panico (21' st M. Tordini); Bortolussi (1' st Gonzalez). A disp. Ujkaj, Marricchi, Spada, N. Tordini, Baldi, Pinotti. All. Banchieri.