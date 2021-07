Mancano 9 giorni al raduno della Juventus di Max Allegri, che si ritroverà il 14 luglio alla Continassa per iniziare la preparazione estiva per la stagione 2021-22. Mentre Allegri scalpita per il rientro, e alcuni giocatori stanno già effettuando una pre-preparazione atletica (come Dybala a Miami ad esempio), a 9 giorni dallo start sono ancora tante le situazioni da definire in chiave mercato. Se guardiamo ai 25 giocatori che ad oggi farebbero parte della rosa della Juve, compresi i rientri dai prestiti, sono ben 9 i nomi di fianco ai quali troviamo un punto interrogativo. Escludendo Giorgio Chiellini, per il quale il rinnovo è una pura formalità, e il brasiliano Arthur, che a Torino inserirebbero volentieri in una trattativa, ma che di fatto risulta incedibile per via delle cifre che avevano generato una megaplusvalenza soltanto un anno fa, vediamo uno per uno i 9 giocatori per i quale la presenza nella Juve 2021-22 non affatto scontata.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE I 9 DUBBI DELLA JUVE, RUOLO PER RUOLO