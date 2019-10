Non sono soltanto i 14 della prima squadra di Maurizio Sarri a partire per gli impegni con le rispettive Nazionali. Ecco chi sarà impegnato nel corso della sosta tra i giovani della Juventus Primavera:



"Sono 9 i giocatori della Primavera impegnati con le Nazionali. Semplici allenamenti agli ordini del Ct Carmine Nunziata per Riccio, Sekulov e Tongya facenti parte dell'Italia Under 18. L'Italia Under 19 giocherà due partite col Portogallo: i bianconeri convocati sono Gozzi, Fagioli e Petrelli. Doppia sfida impegnativa per il belga de Winter (Francia l'11 e Inghilterra il giorno dopo); doppia gara contro la Slovenia anche per lo svizzero Vlasenko (8 e 10 ottobre). Infine, sono ben 3 le gare in agenda per Dragusin: la sua Romania Under 19 affronterà la Serbia, la Spagna e la Lituania (l'8, l'11 e il 14 ottobre)".