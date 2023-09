Sta meglio. Forse non è ancora pronto per giocare, questo verrà valutato giorno dopo giorno. Ma Wojciech Szczesny è in ripresa e resterà aggregato alla Polonia in queste settimane dopo i due match di campionati saltati con la Juve, contro Bologna ed Empoli per una forte contusione rimediata in allenamento. Contro la Lazio, salvo imprevisti, toccherà di nuovo a lui.