Juan Cuadrado è sempre stato un fedelissimo della Juventus targata Max Allegri. Ma il suo futuro non è più sicuro di essere bianconero al cento per cento. Anzi, sull'asse Firenze-Torino si è già parlato di una clamorosa possibilità, quella di inserire proprio Cuadrado all'interno dell'operazione Federico Chiesa: una mossa magari temporanea, con il colombiano che in viola potrebbe recuperare nel migliore dei modi dal grave infortunio rimediato a dicembre. Un'idea nata da Vincenzo Montella, che in caso di salvezza e conferma alla Fiorentina proverebbe a convincere in prima persona Cuadrado, con cui condivide anche l'agente, quell'Alessandro Lucci già capace di rendere possibili operazioni apparentemente impossibili.