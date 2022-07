La Juventus intensifica il lavoro in vista della prossima stagione. Nuova giornata arrivi e visite mediche al JMedical: dopo gli esami di rito, i calciatori varcheranno i cancelli del Training Center della Continassa, per cominciare a lavorare insieme ai compagni di squadra, in attesa di ritrovare il gruppo al completo dal fine settimana. Alle 9 sono arrivati Gatti e Rovella, poi poco prima delle 10 è stata la volta di Cuadrado. Siparietto all'uscita dell'ex difensore del Frosinone: alcuni tifosi gli hanno chiesto se avrebbe indossato il 44. Il giocatore ha risposto con un sorriso.