Secondo quanto riportato da The Express, il Psg avrebbe molte concorrenti per Hector Bellerin. Il terzino dell'Arsenal infatti è una pista in più per la fascia bianconera, dove Sarri ha bisogno di rinforzi. Sul giocatore c'è anche il Bayern Monaco per quella che potrebbe presto diventare una corsa internazionale tra tra i tre club. Resta da vedere chi farà il primo scatto per Bellerin.