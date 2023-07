Nei prossimi giorni gran parte della dirigenza della Juventus volerà nuovamente a Londra. L'obiettivo non sarà però portare a casa colpi ed innesti per la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, bensì provare a trovare e ascoltare offerte per i giocatori in uscita dal club bianconero e, inoltre, ascoltare le proposte che arrivaranno anche per i giocatori più importanti in organico come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.