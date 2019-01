Leonardo Spinazzola attende di fare il proprio esordio ufficiale con la maglia della Juventus, dopo qualche partita con la Primavera per riprendere al meglio la forma in seguito al grave infortunio al ginocchio dello scorso maggio. I bianconeri non hanno intenzione di cederlo a gennaio, in particolare dopo i recenti infortuni, ma il Parma vuole comunque fare un tentativo per assicurarselo, secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma. Difficile, però, che i bianconeri lo lascino partire.