, centrocampista della, commenta su Instagram l'esito del nuovo intervento chirurgico. Il classe '98 non sarà a disposizione di Dal Canto per i playoff scudetto."Operazione andata alla grande. Grazie a mia madre @sonia_garino , mio papà e @fabalgeri per essere qua con me in questo momento! Rispetto alle altre due operazioni questa è stata più lieve, per il ritiro a luglio sarò pronto per un’altra nuova stagione! È stata una batosta pesante per me, mentalmente è dura ma con l aiuto dei miei genitori, dei miei famigliari e dei miei amici sarà tutto più facile! Da domani mi metterò subito ad allenarmi e fare la terapia giusta per far sì che al mio rientro sarò pronto. Ho tanta voglia di cominciare a lavorare e rimettermi in gioco; ho tanta voglia di giocare, aiutare e soffrire insieme ai miei compagni! Ora ci aspetta la Roma, in cui bisogna dare il massimo, io sarò lì a sostenervi, FINO ALLA FINE".