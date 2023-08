Il Frosinone continua a pensare a soluzioni per l'attacco di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ultima idea porta a Kaio Jorge della Juventus. L'attaccante bianconero, che ieri è tornato in campo dopo circa un anno e mezzo dall'infortunio ed ha segnato una tripletta nel test in famiglia contro la Juventus Next Gen, è finito nel mirino dei ciociari.