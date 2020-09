Sami Khedira non è nei piani della Juve per questa stagione. Il tedesco continua a fare muro alle proposte di rescissione del contratto avanzate dal club, che inizia a spazientirsi. Appena la situazione sarà risolta, Khedira dovrà trovarsi una nuova sistemazione: come riporta Il Giornale, l’ex Real Madrid è corteggiato dal Galatasaray.