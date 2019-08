Mario Mandzukic doveva andare al Manchester United ma è stato lui a rifiutare per una questione di tempistiche, non si sente uomo da ultimo giorno di mercato. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus in queste ore ha ricevuto anche la proposta del Borussia Dortmund; la trattativa è appena iniziata ed è in fase embrionale, Mandzukic invece aprirebbe alla destinazione.