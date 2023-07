Il Bologna cerca un terzino sinistro sul mercato. Il Verona ha rifiutato Emanuel Vignato come contropartita tecnica più 6 milioni di euro per Doig, ora nel mirino del Torino. Così l'allenatore Thiago Motta ha richiesto Cambiaso, rientrato alla Juventus per fine prestito. Le piste alternative portano a Terzic della Fiorentina e a Beruatto del Pisa.