Una vecchia passione mai sopita, riportata a galla dagli incastri di mercato.I bianconeri avevano già sondato la pista che porta al colombiano ad inizio mercato, per poi concentrarsi su altro. Ora però alla Continassa, oltre al centrocampista,Si cerca qualcuno di affidabile, pronto, che non crei problemi nello spogliatoio, anche giocando poco, e che quando scende in campo sappia fare la differenza.– Il suo nome è tornato in auge dopo le mosse atalantine sul mercato. È infatti notizia delle ultime ore l’accelerata della Dea per chiudere due colpi offensivi:. Giocatori diversi che andrebbero però a ingolfare ancor di più un reparto già di suo molto affollato. Farebbero infatti compagnia adecisamente in tanti per una squadra che quest’anno non sarà nelle competizioni europee.- Muriel viene da una stagione di alti e bassi, dopo un lungo periodo di grande prolificità. Non è un mistero che il colombiano faccia parte della. La sua età però è un freno per i bianconeri che non vorrebbero spendere troppo per un. L’Atalanta chiede una cifra, la Juve nicchia. Il profilo del giocatore piace: può giocare con Vlahovic, al suo posto, alle sue spalle o entrare a gara in corsa ed essere efficace subito., motivo per cui i bergamaschi hanno aperto le porte alla cessione. La Juve osserva ed è pronta a scendere in campo.