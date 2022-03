La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito oggi, mercoledì 23 marzo, nuove e numerose perquisizioni in tutto il territorio italiano in relazione all'inchiesta avviata a dicembre sulle presunte plusvalenze in diversi anni di rendiconto finanziario da parte della Juventus.



A SOQQUADRO - I magistrati Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni hanno disposto ricerche in rinomati studi legali a Torino, Roma e Milano, dove, riporta La Stampa, sarebbero state depositate delle scritture private tra società e calciatori che riguardano le retribuzioni degli stessi nei due anni del Covid.