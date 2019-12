Il mercato di gennaio si avvicina pure per la Juventus, che proverà a individuare le occasioni migliori per puntellare la rosa di Maurizio Sarri. Priorità confermata alle uscite, con Mandzukic prossimo al trasferimento in Qatar e Perin e Pjaca che sono i primi nomi che il responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici dovrà piazzare per garantirgli quel minutaggio che non hanno potuto avere in bianconero. E con loro resta con la valigia in mano pure Emre Can, nonostante il serio infortunio di Khedira abbia tolto un'alternativa di livello al reparto di centrocampo. L'incontro nei giorni scorsi col suo agente è servito per ribadire la volontà del diretto interessato di cambiare aria dopo 5 mesi da incompreso.



SCAMBIO CON PAREDES - Dalla Francia, in particolare da RMC Sport, arrivano ulteriori conferme sull'ipotesi di uno scambio col Paris Saint Germain che coinvolgerebbe l'argentino Leandro Paredes, calciatore gradito a Sarri. I campioni della Ligue 1 sono in trattativa in queste ore col Milan per Paquetà, ma non perdono di vista il tedesco, escluso dalla prima lista Champions League di agosto e mai entrato negli schemi del successore di Allegri. Il nodo della trattativa rimane la formula, visto che i due club stanno discutendo sulla base di uno scambio di prestiti, con modalità e cifre del riscatto da definire.