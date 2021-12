La priorità di mercato in casa Juventus rimane sempre e comunque il centrocampo dove Allegri ha chiesto un rinforzo di personalità e quantità e per cui il nome di Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach rimane in pole position. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sono stati nuovi contatti fra le parti nelle ultime settimane, ma la concorrenza è già altissima, con il Borussia Dortmund pronto all'affondo anche a livello economico, mentre la Roma oggi sembra più defilata.