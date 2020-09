Edinson Cavani, la Juventus ci riprova. Come riporta Sky Sport, infatti, i bianconeri hanno riattivato i contatti con l'attaccante ex Paris Saint-Germain, ora svincolato. Con Suarez e Dzeko come preferiti, Paratici prova una via alternativa. Contatti riavviati, la Juve vuole tenere viva anche la pista Matador.