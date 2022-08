Nuovi contatti in giornata tra la Juventus e l'entourage di Memphis Depay. L'attaccante olandese è la prima scelta per l'attacco, per la fumata bianca manca ancora qualcosa. Prima di tutto sul fronte Barcellona, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. La Juve è pronto ad accoglierlo, ma solo senza costi di cartellino, per questo motivo è necessario che l'ex Lione e Manchester United trovi l'accordo sulla buonuscita. Una volta sistemate le pendenze con i blaugrana servirà limare i dettagli con i bianconeri, i quali restano fiduciosi.



OFFERTA - Nonostante la concorrenza la Juventus è convinta di avere gli argomenti giusti per convincere Depay a scegliere Torino. Dal punto di vista sportivo ed economico, con una proposta di un contratto biennale, che dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Un'accelerata è prevista nei prossimi giorni.