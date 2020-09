Nuovi contatti tra la Juventus e l'Everton per Moise Kean. Nelle ultime ore ci sono stati aggiornamenti da parte di entrambe le società ma l'Everton resta fermo sulle sue richieste: cessione solo a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. Dal punto di vista tecnico Ancelotti non ci punta più ma i Toffees, che hanno acquistato il calciatore nella passata stagione, non vogliono cedere il calciatore a condizioni sfavorevoli. La trattativa va avanti anche grazie alla mediazione di Raiola, agente del calciatore.