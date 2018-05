Continuano le grandi manovre per il centrocampo della Juve che verrà: secondo Rai Sport, Marotta e Paratici avrebbero intenzione di tornare all'assalto per Giacomo Bonaventura, centrocampista classe 1989 gradito ad Allegri per la sua duttilità nelle varie posizioni della mediana. Il Milan non vorrebbe privarsi del suo prezioso jolly, ma è una pista che in casa bianconera si cerca di tenere sempre viva, anche per i buoni rapporti con l'agente del giocatore, Mino Raiola.