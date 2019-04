La settimana inizia con un'apertura in negativo per la Juventus in Borsa. Dopo il pareggio per 1-1 nel derby d'Italia contro l'Inter, il club bianconero ha subito un calo del 1.4%, dopo il -2.02% registrato nella giornata di venerdì. Dopo aver toccato i massimi storici in seguito alla qualificazione in rimonta contro l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League, il titolo conferma un'incredibile flessione di circa il 25% dopo la successiva eliminazione nei quarti contro l'Ajax. Un periodo non positivo per la Juventus, più ancora in Borsa che sul campo.