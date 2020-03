La Juve cade anche oggi in Borsa: la singola azione ora è pagata 0,81 euro, -0,035 solo in questa giornata. Ed è un ulteriore calo da registrare, che non farà contento chi segue da vicino le vicende bianconere. Brutto momento dunque per le economie bianconere: il titolo in Borsa della Juventus fa fatica e da lunedì 23 marzo sarà sostituito nell'indice Ftse Mib da Banca Mediolanum. Come riporta Il Giornale, il titolo in Borsa del club bianconero ha perso il 31,8%, giungendo a quota 0,847 euro e il calo raggiunge il 44% rispetto allo scorso aprile prima della sfida di ritorno con l'Ajax quando le azioni si attestavano a 1,57. Il titolo in Borsa dei bianconeri è sceso al livello di luglio 2018.