Secondo La Repubblica c'è la possibilità che si riproponga un caso Mandzukic anche con Gonzalo Higuain: "Dovesse impuntarsi e rifiutare una cessione in estate o continuare a fare le bizze sul rientro in Italia, Higuain rischierebbe di arrivare allo scontro con la Juventus. Dovesse rifiutare tutte le eventuali offerte, Gonzalo potrebbe finire come Mandzukic nei 6 mesi scorsi: separato in casa senza più mettere piede in campo, tutto dipenderà dai suoi comportamenti", si legge.