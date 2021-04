Problemi in casa Juve a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta. Oltre al forfait di Cristiano Ronaldo, infatti, anche Danilo non sarà in campo contro la Dea. Il brasiliano ha accusato un fastidio al dito del piede che lo costringerà alla panchina: al suo posto giocherà Weston McKennie, con Cuadrado che scala in posizione di terzino.