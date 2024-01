Juve, nuovo incontro con gli agenti di Popovic

Redazione CM

La Juventus insiste per provare a regalarsi il talentuoso fantasista serbo Matija Popovic. Classe 2006 si è ufficialmente svincolato dal Partizan Belgrado e, dopo essere stato a un passo dall'approdo al Milan, al punto da arrivare a sorpresa a Milano, ora è invece in piena trattativa con il club bianconero.



NUOVO INCONTRO - Nelle ultime ore, infatti, è andato in scena un nuovo incontro, il secondo, fra la dirigenza della Juventus con Manna e Giuntoli e gli agenti del giocatore. Una parte dell'entourage che assiste il giocatore non è infatti nuovo a Torino perché assiste anche Matias Soulé su cui i bianconeri dovranno prendere presto una decisione sul futuro.



NON C'E' SOLO LA JUVE - Se per il Milan la pista è ormai definitivamente tramontata, il discorso con la Juventus potrebbe presto prendere un'accelerata decisiva. La trattativa verte solo sulle commissioni da versare a tutte le parti in causa e proprio la presenza dell'entourage di Soulé potrebbe agevolare l'affare. I bianconeri non restano gli unici interessati al ragazzo che già da tempo era stato attenzionato dal Manchester City. Servirà ancora uin po' di tempo, ma il ragazzo spinge.