Non con i bianconeri della Juventus, maDiventerà infatti testimonial di una campagna per promuovere la donazione di sangue. Una notizia che ha sorpreso tutti nonostante si sappia con certezza che CR7 è un donatore già da anni. L'annuncio è stato dato tramite un comunicato ufficiale dalla stessa associazione.- “È con grande orgoglio e con profonda convinzione che Avis Comunale di Bellano, dopo le prime voci trapelate a giugno, annuncia la partnership che legherà il sodalizio bellanese al più grande fenomeno in attività a livello calcistico:7. Una grande opportunità che è stata colta dai due consiglieri del gruppo di Bellano, Marco Alberto Bianchi e Mario Passador”.- I primi contatti tra la multinazionale farmaceutica Abbott (detentrice dei diritti per questa campagna di incremento delle donazioni a livello mondiale) e chi cura l’immagine di Ronaldo hanno gettato le basi per il sodalizio.Inoltre, verrà pubblicato sui social anche un filmato dello stesso Cristiano Ronaldo.