ULTIM'ORA | Simone Muratore è stato convocato per il Derby di questa sera al posto di @emrecan_, out per problemi muscolari.#JuveToro #ForzaJuve pic.twitter.com/x7aQnQrtv2 — JuventusFC (@juventusfc) May 3, 2019

Nuovoa poche ore dal Derby della Mole di questa sera. Come annunciato ufficialmente dalla, questa mattina il centrocampista tedesco ha avvertito unAl posto dell'ex Liverpool, vittima di diversi problemi fisici in stagione, Massimiliano Allegri ha, centrocampista classe '98 che in stagione ha collezionato 36 presenze e due gol con la Juventus B.