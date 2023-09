Prima la gioia del gol, poi l'urlo strozzato in gola per il fuorigioco contestato a Dusan Vlahovic sull'azione che ha portato all'annullamento della rete, quindi la nuova grande paura. La partita di Paul Pogba contro l'Empoli è durata si mezzora, subentrando al posto di Miretti al minuto 62 del secondo tempo, e si è conclusa al triplice fischio dell'arbitro ma il centrocampista francese ha poi lasciato il terreno di gioco insieme al medico sociale della Juventus.



PROBLEMA MUSCOLARE - Pogba dopo i primi 10 minuti più che positivi si era lentamente spostato verso l'attacco con prima Milik e poi Milik e Kean che hanno preso il suo posto in fase difensiva. Il francese ha infatti portato a termine la gara con sempre meno metri di campo percorsi, gestendosi e senza strafare ma, come raccontato poi nel post-partita da Allegri, la colpa è stata di una fitta muscolare.



ENNESIMO INFORTUNIO? - "Pogba è uscito col medico? Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro la coscia. Vediamo domani o dopodomani dagli esiti degli esami cosa avrà. Peccato perché stava giocando bene". La speranza è chiaramente che non si sia fatto nulla di grave, ma il fatto che sono già in programma gli esami strumentali per lui genera ansia per il calvario che il giocatore stava inizando a considerare alle spalle.