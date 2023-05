La prima da titolare dopo oltre un anno di Paul Pogba è durata soltanto 22 minuti. Il centrocampista francese dopo un cross sbagliato tentato di destro dalla corsia destra si è immediatamente fermato e accasciato in mezzo al campo portandosi subito le mani alla faccia.



Immediato l'intervento dei medici che sono intervenuti spruzzando del ghiaccio sul ginocchio e con Pogba che, mani in faccia e disperato prima si è rialzato ed è uscito dal campo zoppicando coprendosi il volto in lacrime. Al suo posto Allegri ha messo in campo Milik.