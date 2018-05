Moise Kean è reduce da una stagione tra alti e bassi al Verona, in prestito dalla Juventus. Il giovane talento classe 2000 potrebbe non aver convinto i bianconeri in vista della prossima stagione ed è tutt'altro che da escludere un possibile nuovo trasferimento a titolo provvisorio. Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, Kean potrebbe finire alla Spal il prossimo anno. La squadra di Ferrara è reduce da una sofferta salvezza nella prima stagione dopo tempo immemore in Serie A.