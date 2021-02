Paulo Dybala salta il Napoli. L'argentino ha dovuto ritardare il rientro in gruppo quando ormai sembrava pronto per un riacutizzarsi del dolore al ginocchio che gli ha impedito di tornare tra i convocati già con l'Inter. Resta in ogni caso solo questione di tempo, il 10 dovrebbe tornare a disposizione per la sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì. Dybala si è fatto male nella sfida contro il Sassuolo del 10 gennaio, un infortunio che gli ha fatto saltare quattro partite di campionato, quattro di Coppa Italia più la Supercoppa italiana contro il Napoli.