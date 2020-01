Nuova chance per Federico Bernardeschi. Il fantasista bianconero arriva da un momento nero, un solo gol stagionale, zero in Serie A così come zero sono gli assist messi a referto fino a questo punto della stagione.La squadra di Mancini per Euro 2020 è praticamente fatta e lui ne fa parte a tutti gli effetti. Alla Juve Sarri gli ha dato diverse possibilità dal primo minuto, come trequartista, ma Berna non ha quasi mai risposto presente.