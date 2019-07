La stagione della Juventus parte ufficialmente oggi, ma i dubbi estivi non si limitano al solo calciomercato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, si ritorna a parlare anche di formazione, dopo i rumors in entrata e in uscita: come giocherano gli uomini di Sarri? La rosea non ha dubbi su quella che sarà lo schieramento bianconero, con il tecnico toscano sempre più orientato verso il 4-3-3. Se così sarà, Cristiano Ronaldo si riprenderà la fascia sinistra e, soltanto in alternativa, scalerà al centro. Il nodo centravanti, sul mercato, resta quindi ancora aperto.